Il presidente della Fifa Gianni Infantino ha descritto la prospettiva di una disputa legale sui piani della sua organizzazione per un Mondiale per club maschile a 32 squadre la prossima estate come un "dibattito futile". La Fifa è stata informata che dovrà affrontare un'azione legale da parte della World Leagues Association, presieduta dall'amministratore delegato della Premier League Richard Masters e dal sindacato mondiale dei giocatori FifPro se non riprogramma il torneo, che dovrebbe svolgersi negli Stati Uniti a giugno e luglio dell'anno prossimo.

Infantino non ha mostrato alcuna intenzione di arrendersi mentre si rivolgeva alle federazioni affiliate alla Fifa al Congresso di Bangkok. "Anche con la nuova Coppa del mondo per club della Fifa con 32 squadre e 63 partite ogni quattro anni, la Fifa organizza circa l'1% delle partite dei migliori club del mondo", ha detto. "Tutte le altre partite, il 98,99%, sono organizzate dai diversi campionati, federazioni, confederazioni, da tutti voi - e questo è un bene. Ma ecco il punto: l'1 o il 2% delle partite organizzate dalla Fifa finanzia il CALCIO in tutto il mondo. I ricavi che generiamo non vanno solo a pochi club in un paese. I ricavi che generiamo vanno in 211 paesi in tutto il mondo", ha spiegato Infantino. "Non esiste nessun'altra organizzazione che fa altrettanto. Spero quindi che queste cifre, che ovviamente potete verificare e calcolare, interrompano questo dibattito futile, che è davvero inutile, e si concentrino su ciò che dobbiamo fare, quale è la nostra missione, che è organizzare eventi e competizioni e sviluppare il CALCIO in tutto il mondo, perché il 70% di voi, le federazioni membri della Fifa, non avrebbero il CALCIO senza le risorse provenienti direttamente dalla Fifa".