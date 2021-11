Nazionali, l’Olanda batte la Norvegia e vola ai Mondiali. Turchia ai play-off

La Nazionale di de Vrij (rientrato a Milano per infortunio) e Dumfries si qualifica direttamente. 90 minuti in campo per Calhanoglu con la selezione turca

Eva A. Provenzano

L'Olanda vola ai Mondiali dopo il 2-0 contro la Norvegia. La Nazionale di Van Gaal, priva di de Vrij (rientrato a Milano per un problema muscolare) riesce a centrare l'obiettivo qualificazione grazie ai gol di Bergwijn e Depay. Per l'interista Dumfries 90 minuti in campo.

Nello stesso girone, la Turchia ha vinto contro Montenegro per 2-1, con gol di Aktürkoglu e Kökcü. La Nazionale di Calhanoglu, in campo 90 minuti, va ai play-off e si giocherà a marzo la possibilità di andare ai Mondiali come l'Italia di Mancini.