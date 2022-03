Montolivo: “L’Inter sentirà tanta pressione. Lautaro? Il gol di Anfield è svolta”

Intervenuto su DAZN prima del match tra Torino e Inter, Riccardo Montolivo, ex calciatore, ha parlato così del momento delle due squadre

Intervenuto su DAZN prima del match tra Torino e Inter, Riccardo Montolivo , ex calciatore, ha parlato così del momento delle due squadre : "L'Inter sentirà tanta pressione, il Torino è complicato da affrontare. Dal punto di vista psicologico sarà difficile perché le altre corrono e commettere errori potrebbe essere fatale. Non credo che Barella sarà regista, la scelta è ricaduta su Vecino che sa presidiare bene quella zona: Inzaghi poteva anche scegliere Calhanoglu perché ha le qualità ma sarebbe stata una scelta più rischiosa. La partita si risolverà sulle fasce, in mezzo c'è grande densità: sugli esterni ci saranno più spazi.

Lautaro? Con un gol come quello ad Anfield svolti, cambia tutto: aveva perso un po' di brillantezza ma le ultime due prestazioni sono state veramente convincenti, sia a livello individuale che di squadra. Lui ha dovuto cambiare il modo di giocare senza Lukaku, aveva più spazio tra le linee: Dzeko attacca meno la profondità, lui ha dovuto adattarsi. Ma l'ha fatto bene, è già a 14 gol: una qualità è adattarsi al compagno e lui l'ha fatto, è straordinario. Bremer? E' veramente una grande rivelazione, è un giocatore completo: ha tutte le qualità per fermare Dzeko e Lautaro, è veramente forte. Chi mi ricorda? Mi ricorda Lucio per l'aggressività, per i contrasti e per la fisicità: poi trasforma anche l'azione da difensiva in offensiva, ha questa personalità".