Monza-Inter, moviola CdS: corrette le decisioni di Rapuano, ma serve l’aiuto del Var

Tre rigori e un gol annullato: non sono mancati gli episodi arbitrali nel corso del match dell'U-Power Stadium

Tre rigori e un gol annullato: non sono mancati gli episodi arbitrali nel corso di Monza-Inter. Il Corriere dello Sport giudica positivamente la direzione di gara: "Né Rapuano né il suo assistente Peretti si erano accorti, al 10' pt, della deviazione con la mano di Gagliardini nell'area di rigore del Monza. Dopo una verifica è allora intervenuto correttamente il Var Aureliano che ha richiamato il collega all'On Field Review. Il fallo c'è: il braccio sinistro del difendente che si oppone al colpo di testa di Lautaro Martinez è largo e all'altezza della spalla. Lavoro per il Var anche sulla rete segnata dal Monza al 29' pt, che l'assistente Dei Giudici aveva giudicato regolare. Pessina, per pochi centimetri, era invece oltre la linea del penultimo difendente, Bastoni".