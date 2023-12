Serie A, Monza-Juventus: le formazioni ufficiali. Allegri parte con Nicolussi Caviglia

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D'Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Birindelli, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Machin, Ciurria; Colpani. All. Palladino. A disposizione: Lamanna, Sorrentino, Gori, Donati, Anka Akpro, Colombo, F. Carboni, Pereira, Bettella, V. Carboni, Moric, Bondo, A.Carboni, Cittadini, Mota.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso, McKennie, Nicolussi Caviglia, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. All. Allegri. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Danilo, Huijsen, Rugani, Locatelli, Miretti, Nonge, Milik, Yildiz, Iling-Jr., Kean.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.