D’Ambrosio: “Galliani una certezza, ecco perché Monza. Mio figlio interista scatenato”

La famiglia vive a Milano? — «Sì, Ludovico di 4 anni e Leonardo di 6 insieme con mia moglie Enza (De Cristofaro, influencer apprezzata da 144 mila follower su Instagram, ndr). Leonardo è un interista scatenato, ma mi dicono “Noi tifiamo papà”».

Il Monza le offre la possibilità di giocare ad alto livello in un contesto tattico a lei ideale. — «Ed è stato uno dei motivi per cui ho accettato di venire a Monza. E a Palladino quando ci siamo parlati la prima volta, ho detto che vorrei ancora “divertirmi”. Ho segnato in Coppa Italia, ma in testa ho il campionato: voglio segnare il prima possibile. In fin dei conti da ragazzo ero un attaccante».

Si sente un riferimento? — «Sì e non mi mette pressione. D’altronde Galliani mi aveva spiegato in estate che mi avevano scelto anche per questo motivo».

Cosa le piace di Palladino? — «L’idea di essere una squadra che si deve salvare, ma che affronta ogni avversario portando avanti le proprie caratteristiche. E anche senza il Papu e Caprari, che ci mancano tantissimo, non ci si piange addosso».

Dopo l’ottimo campionato della scorsa stagione, che torneo è questo per il Monza? — «Un campionato più complicato perché ti conoscono: confermare le aspettative è più difficile che stupire».

Quanto conta la testa per diventare un calciatore? — «La testa è fondamentale per ricercare l’equilibrio utile in ogni momento della carriera».

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.