Moretto: “Inter, su Satriano c’è anche lo Stoccarda: la situazione”

Come riporta Matteo Moretto, sull'attaccante di proprietà dell'Inter non c'è solo il Betis Siviglia

Reduce da una stagione positiva con la maglia del Brest, in Ligue 1, Martin Satriano ha attirato l'interesse di diversi club. Come riporta Matteo Moretto, sull'attaccante di proprietà dell'Inter non c'è solo il Betis Siviglia.