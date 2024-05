Come riporta Matteo Moretto, dalla Spagna si sarebbero mosse alcune società per Martin Satriano, reduce da una stagione positiva con la maglia del Brest

Piero Ausilio lo aveva annunciato: "Ci sono tante richieste per i nostri giovani in prestito". E infatti, come riporta Matteo Moretto, dalla Spagna si sarebbero mosse alcune società per Martin Satriano, reduce da una stagione positiva con la maglia del Brest, in Ligue 1.