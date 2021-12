Moriero: “Maldive? Bello, ma non sto nei resort. Inter prima? Sono contento”

Le parole del ct delle Maldive: "Serie A? Guardo qualche highlights e mi aggiorno sui risultati. L’Inter è passata al primo posto, sono contento"

Intervenuto ai microfoni di TMW, Francesco Moriero , ex calciatore dell'Inter oggi ct delle Maldive, ha parlato così della sua nuova avventura: “Vado a vedere gli allenamenti, le partite amichevoli, per visionare i calciatori. Vorrei cambiare la loro mentalità sapendo che non è difficile, ma devo provarci”.

“Certo, meglio farlo in un bel posto che in uno terribile. Da me si aspettano tanto, è bello lavorare in questo contesto”.