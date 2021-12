SM – Inter, Sanchez da peso a jolly: da Inzaghi conferma importante per il cileno

L'ottima prestazione col Cagliari ha certificato un'inversione di rotta da parte dell'attaccante di cui il club non può che beneficiare

La fiducia è in crescita e l'addio non sembra più in cima alla lista dei pensieri dell'attaccante. Lo stesso discorso vale anche dalla sponda dell'allenatore e del club, come sottolineano i colleghi di Sport Mediaset: "Stava diventando un peso sempre più ingombrante, perché è il calciatore più pagato in rosa (Eriksen a parte) e perché i gol tardavano ad arrivare, ma la partita con il Cagliari potrebbe aver cambiato tutto. Il cileno ha dimostrato quanto possa essere utile alla causa nerazzurra e da Inzaghi nel post gara è arrivata una conferma importante per il futuro".