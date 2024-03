Morte Barone, Abodi: “Grande e profondo dispiacere”

"Grande e profondo dispiacere per la morte di Joe Barone. È il sentimento che provo in questo momento, dopo aver sperato in un miracolo"

Comincia così il ricordo del ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, nella sua nota. "Se n'è andato in un modo così improvviso e inaspettato che risulta difficile rendersene conto - ha proseguito -. Abbiamo trascorso ore e ore al telefono, ci siamo mandati una quantità di messaggi e confrontati così tante volte, uno di fronte all'altro, per parlare del presente e del futuro del calcio italiano, della crisi del nostro sistema, della sua passione per la Fiorentina e il suo lavoro. Lo stadio, il nuovo stadio per il club, un pensiero fisso, una preoccupazione costante, un motivo di frustrazioni e arrabbiature, alle quali cercavo di dare conforto, per offrire supporto al sogno condiviso con il presidente Commisso e tutta la famiglia viola".