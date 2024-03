Nel corso della conferenza stampa post Atalanta-Bologna, il tecnico rossoblu Thiago Motta ha parlato così in vista del prossimo impegno con l'Inter: "Oggi abbiamo giocato una buona partita, dobbiamo pensare alla prossima contro l'Inter, è una squadra molto forte. Dobbiamo prepararci per la prossima, dobbiamo rimanere coi piedi per terra, umiltà e continuare a lavorare. Zirkzee? Sta alla grande, da domani starà bene per allenarsi".