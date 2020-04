José Mourinho è finito nel mirino della critica qualche giorno fa. Lo Special One era stato fotografato martedì in un parco a nord di Londra mentre era impegnato in una sessione d’allenamento personalizzato con Tanguy Ndombele. L’allenatore sembra aver recepito il messaggio e nel giorno del compleanno di Dele Alli, il portoghese ha fatto gli auguri al giocatore, suo vicino di casa, mantenendo la distanza di sicurezza come riporta il Sun.

(The Sun)