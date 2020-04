Mourinho pizzicato ad allenare in un parco chiede scusa: “Il mio comportamento…”

Ha deciso di far allenare alcuni suoi giocatori in un parco di Londra e ovviamente senza le distanze di sicurezza imposte dal governo inglese. Un passante ha ripreso tutto e José Mourinho ha dovuto chiedere scusa: «Ammetto che il mio comportamento non era in linea con le restrizioni imposte dal governo». E ha anche ricordato che è più giusto attenersi alle regole: «È fondamentale che tutti noi facciamo la nostra parte seguendo i consigli del governo al fine di sostenere i nostri eroi del personale medico impegnati a salvare vite».

