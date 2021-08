Roma, Mourinho blinda Dzeko: un’eventuale offerta dell’Inter sarà respinta

Il tecnico portoghese non intende privarsi del suo centravanti: i nerazzurri dovranno cercare altri obiettivi

Non sarà Edin Dzeko il sostituto di Romelu Lukaku all'Inter: i nerazzurri, nel caso in cui dovessero cedere l'attaccante belga, non potranno puntare sul bosniaco, dal momento che Josè Mourinho lo ritiene fondamentale per la sua Roma. Così scrive il Corriere dello Sport: "In una squadra che deve ancora essere completata e dove sono pochi i giocatori di carisma, Mourinho non vuole rinunciare a lui. Ne ha già parlato in questi giorni con Tiago Pinto, l'eventuale offensiva dell'Inter alla ricerca di un sostituto per Lukaku, sarà respinta dal club giallorosso".