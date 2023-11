Mourinho: “Roma meglio dell’anno scorso. Contro Milan, anzi, no, intendevo Inter, cose diverse”

In conferenza stampa, a Mourinho, hanno chiesto se la vittoria di oggi contro il Lecce può essere considerata una svolta per gli obiettivi della sua Roma. E il tecnico giallorosso ha risposto: «Se si considerano le prime tre partite di campionato, quelle in cui non era ancora finito il mercato, non c'erano nuovi arrivi e mancavano anche giocatori squalificati, abbiamo fatto tre punti, stiamo facendo meglio dell'anno scorso».

«A Genoa abbiamo fatto un disastro isolato. E bisogna guardare come abbiamo fatto le partite, come sono state giocate. Nella gara contro il Milan, no, intendevo l'Inter e Milan e Inter sono due cose diverse eh, contro l'Inter, dicevo, è stato difficile per noi, eravamo senza panchina, con l'alibi del calendario come lo ha definito l'ad della Lega De Siervo, ma se analizziamo le partite giochiamo meglio dell'anno scorso. I punti che abbiamo potevano essere di più ma ci lasciano lottare fino alla fine. Oggi non ci sono stati infortuni. Spinazzola e Pellegrini sono vicini al rientro. Smalling è un po' più lontano dal rientro e la cosa ci mette in difficoltà perché anche in Europa abbiamo scelte limitate in difesa, non posso fare turn over. Comunque i miei ragazzi sono straordinari e sono contento per loro di questa vittoria», ha sottolineato il portoghese.