Mourinho: “Lukaku ragazzo ultra emozionale: ha un cuore grande, quando sbaglia…”

Dybala in campo per 97'

"Ha fatto cose bellissime nel primo tempo, è importante per noi però ha giocato sull'onda dell'emozione, ha fatto troppo. Mi ha sorpreso, ho parlato con lui e forse non viaggia per Praga ma lui mi ha detto che vuole esserci e vuole giocare"

Ora derby

"Il problema non è essere davanti alla Lazio. Non è normale che, nella stessa settimana, squadre al top della classifica che perdono punti. Abbiamo parlato di questo nello spogliatoio all'intervallo. Perdono Lazio, Atalanta, Milan e una tra Fiorentina e Juve o pareggiano. Non è normale, di solito è più normale che nessuna perde punti e non potevamo sprecare questa occasione, adesso siamo più vicini a queste squadre che hanno obiettivi della parte alta della classifica"

Bacio a Lukaku

"Ha sbagliato il primo rigore in Italia e il secondo con me con il Chelsea in Supercoppa col Bayern. Sbaglia solo chi tira. Non sono mai triste con chi sbaglia il rigore, Dybala non se la sentiva a calciare da fermo. Abbiamo tantissima fiducia in Lukaku, il problema è che è un ragazzo ultra emozionale. Lo conosco meglio di tutti, l'ho allenato in tre squadre, è un ragazzo molto emozionale e quando sbaglia un rigore ad inizio gara il suo cuore piange, la sua anima piange, lui soffre. Aver segnato il gol vittoria per me non poteva esserci cosa migliore, così dorme un po' meglio e si sveglia con un sorriso perché ha un cuore grande"

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.