Mourinho duro con i suoi: “Nemmeno le basi della vita. Ho detto ai giocatori…”

Al termine di Dinamo Zagabria-Tottenham, sono dure le dichiarazioni di José Mourinho nei confronti dei suoi giocatori

Serata da dimenticare per il Tottenham e José Mourinho. Nonostante il 2-0 dell'andata, gli Spurs si sono fatti rimontare da una grande Dinamo Zagabria che alla fine ha vinto 3-0 trascinata da Orsic. Al termine della gara, sono dure le dichiarazioni dello Special One all'indirizzo dei suoi giocatori: "La mia squadra - ripeto la mia squadra - non sembrava stesse giocando una partita importante. Mi dispiace che la mia squadra non abbia portato in partita non solo le basi del calcio, ma anche le basi della vita".