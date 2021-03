Europa League amara per Mourinho: Tottenham eliminato dalla Dinamo Zagabria

Agli Spurs non è bastato il 2-0 dell'andata. Allo stadio Maksimir la clamorosa rimonta della Dinamo Zagabria

Europa League amara per lo Special One e anche in campionato le cose non vanno molto bene. Dopo una prima parte di stagione dove il Tottenham è stato per lunghi tratti nelle zone alte della classifica, gli SPurs sono scivolati in ottava posizione a 26 punti dalla capolista City