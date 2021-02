Mourinho in trincea: “Quale allenatore ha sempre cielo azzurro? Ma col Tottenham…”

L'allenatore del Tottenham si è difeso dalle critiche ricevute dopo la sconfitta contro il West Ham e si prepara ad affrontare il Wolfsberg

«Voglio sapere quale allenatore ha sempre avuto il cielo azzurro e mai nuvoloso o un po' di buio. Forse solo un allenatore che è sempre nello stesso club che domina in un campionato. I momenti di buio mostrano quanto è stata bella la mia carriera. Mi rende depresso? No. È una sfida. Lavoro per la società, i giocatori e i tifosi. Sento sempre di dover dare loro tanto. Mi fa male ed è una grande sfida per me e credo di poterla fare. Ho dato sempre tutto ovunque io sia stato. E sono più motivato che mai. I problemi della squadra non sono problemi che posso risolvere da solo come allenatore. Con il presidente Levy ho dal primo giorno un rapporto di rispetto e molto aperto. In questo momento nessuno è felice e nessuno è depresso, tutti pensiamo di poter fare meglio. Credo che vinceremo e che sarò nella storia del Tottenham, non per le ragioni sbagliate, ma per buoni motivi».