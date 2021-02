Conte, stessi punti di Mourinho: le differenze non cambiano la sostanza

Il tecnico nerazzurro ha gli stessi punti conquistati dal portoghese nei suoi due anni sulla panchina interista

Prosegue la marcia in testa alla classifica dell'Inter di Antonio Conte : il tecnico nerazzurro viaggia sui ritmi di Josè Mourinho, e il popolo interista sogna ora un finale identico.

La Gazzetta dello Sport evidenzia similitudini e differenze tra le squadre dei due allenatori: "Conte in Serie A viaggia ad altezza Mou. Sulla stessa identica frequenza. Negli ultimi due campionati vinti dai nerazzurri con Mourinho, nel 2008-09 e nel 2009-10, la squadra aveva gli stessi identici punti, 53. Semmai, i rivali di José erano meno pericolosi di questo Milan: nel primo anno, la Juve aveva 46 punti, lontanissima a -7: nel secondo, i rossoneri erano fermi a 45, addirittura a -8. Quelle Inter erano più solide dietro, almeno a guardare i gol subiti (quest'anno già 24), ma Conte ha costruito davanti una macchina da guerra: è già a 8 gol in più (57), rispetto all'anno del Triplete. Insomma, il quadro è piuttosto definito: questa squadra ha imboccato davvero la via maestra verso il titolo".