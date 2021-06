Mourinho: “Eriksen? Ieri ho pregato e pianto. C’è da festeggiare perché Chris è vivo”

Josè Mourinho, allenatore della Roma, ha confessato le emozioni provate negli istanti seguenti al malore di Christian Eriksen

"Oggi è un giorno da celebrare, non in cui essere tristi. Fortunatamente, il calcio è migliorato nell'organizzazione, nella specializzazione dei medici e nel protocollo. Ma credo che Dio stesse guardando il calcio in quel momento. Tutto questo ha fatto sì che Christian sia ancora con noi, con la sua famiglia, vivo. Tutto ciò è molto più importante del calcio, ma credo che allo stesso tempo abbia mostrato i bei valori del calcio. La solidarietà, la capacità della famiglia del calcio di stare insieme. Ieri ho pregato e pianto, ma come me penso in tanti milioni in giro per il mondo. Perché il calcio può far sognare insieme, ma ieri ci ha uniti per una triste ragione. Alla fine, possiamo celebrare il fatto di poter parlare di Christian vivo. La notizie sulle sue condizioni ci rendono più felici".