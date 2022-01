Roma, Mourinho: “Inter? Affronteremo la più forte. Ritorno a San Siro? La gente non dimentica”

Con la vittoria per 3-1 contro il Lecce all'Olimpico, la Roma di Josè Mourinho si è guadagnata i quarti di finale di Coppa Italia con l'Inter

Con la vittoria per 3-1 contro il Lecce all'Olimpico, la Roma di Josè Mourinho si è guadagnata i quarti di finale di Coppa Italia contro l'Inter. Una partita che, ovviamente, non può essere come le altre per lo Special One, che ai microfoni di Mediaset dopo il match ha parlato così:

Tre partite a un titolo, con l’Inter però servirà un’altra Roma.

“Manca ancora tanto, tante partite e in mezzo c’è anche la sosta. Per me non c’è nessun dubbio che l’Inter è la squadra più forte del campionato e della Coppa Italia. Ovviamente ci è toccata la partita più difficile. Andremo lì a cercare di fare la sorpresa, vediamo se è possibile”.

Il ritorno a San Siro.

“Mi devo preparare emozionalmente, come ho fatto quando ho giocato contro l’Inter a Roma. Sono tornato a San Siro contro il Milan e mi hanno insultato, la gente non lo farà con l’Inter, però vedremo. Ovviamente vorrò fare la partita con la mia Roma e i tifosi dell’Inter sosterranno la loro squadra e il loro allenatore. Ma lì la gente non dimentica”.

