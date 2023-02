Repubblica – Mourinho spietato quando si fa sul serio: la sua Roma ha DNA europeo

Un traguardo niente male per il portoghese, che non vuole di certo fermarsi qui, e una conferma del suo pedigree. Lo sottolinea Repubblica in edicola questa mattina: "Quando si fa sul serio, José Mourinho è dannatamente spietato. E l’Europa è il suo teatro preferito. Non è mai successo al guru portoghese di non riuscire ad arrivare agli ottavi di finale: il Salisburgo, messo lì a metà strada tra quel traguardo e la fase a gironi, sembrava la trappola perfetta per suggerire il primo inciampo. Ma se c’è una cosa che Mourinho non ama sono le sfumature. Bianco o nero, vincere o perdere.