Inter, come sta davvero Lukaku? Il retroscena: “Da Appiano raccontano che…”

Il gol al Porto può rappresentare una vera e propria rinascita per Romelu Lukaku. Il centravanti belga dovrà guidare l'Inter da qui a fine stagione a raggiungere i suoi obiettivi e tutto parte dalla zampata che ha trafitto Diogo Costa l'altro ieri. Scrive il Corriere dello Sport: "Il primo a chiedere spazio è proprio il bomber belga: si sente in forma e pronto giocare sempre o quasi. In realtà, raccontano ad Appiano che non sia ancora al top, che gli manchi qualcosa.