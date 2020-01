CdS – Inter-Fiorentina, la moviola: da annullare il gol di Caceres. Godin commette fallo da rigore

Non è stata una serata semplice per l’arbitro Doveri. Nella sfida tra Inter e Fiorentina, il direttore di gara commette un paio di errori che potevano cambiare l’inerzia del match.

Il Corriere dello Sport analizza le scelte dell’arbitro: “È regolare la rete del vantaggio nerazzurro, segnata da Candreva. Non c’è infatti alcun fallo di Lautaro su Ceccherini, che cade a terra sbilanciandosi da solo. La rete segnata dall’esterno cancella qualsiasi tipo di dubbio, ma nel caso non fosse arrivata crediamo sarebbe intervenuto il VAR (forse, visto che Mazzoleni è abbastanza… ondivago nella sua interpretazione del ruolo): perché nel contatto Ceccherini-Lautaro, è più falloso quello del viola, che tocca il piede sinistro del nerazzurro. Insomma, poteva esserci rigore“. Giusto annullare il 3-1 di Lautaro per fuorigioco del ‘Toro’ sull’assist di Eriksen.

Restano i dubbi sul gol della squadra di Iachini e su un possibile rigore per la Fiorentina: “Un dubbio, invece, arriva sulla rete del momentaneo pareggio viola: col pallone in arrivo a centro area, Caceres salta e, mentre è già in aria, appoggia le mani sulla spalla sinistra di Lautaro. Un contatto che Doveri deve aver considerato comunque di gioco (da qui il dubbio) e che il VAR ha lasciato (come dovrebbe sempre essere da protocollo sui falli di contatto, stavolta Mazzoleni se l’è ricordato) alla decisione del campo. Dubbio anche sul contatto Godin-Caceres: Doveri usa lo stesso metro, certo è che il difensore è in svantaggio rispetto all’avversario (è dietro) e lo trattiene“.