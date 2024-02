Stavolta neanche l'ombra di un errore. Inter-Juventus si consegna agli archivi senza alcun episodio dubbio, legittimando in tutto e per tutto la vittoria nerazzurra. Il Corriere dello Sport promuove con un 7 l'operato di Maresca: "Buona la lettura della partita da parte di Maresca, aiutato - non poco - dall’atteggiamento dei giocatori in campo, mai sopra le righe. Gestisce senza affanni due episodi in area di rigore della Juve, anche dal punto di vista disciplinare (suo tallone d’Achille) non eccede. La sua gara in numeri: 16 falli e 5 gialli (più Simone Inzaghi)".