Moviola Inter-Venezia, CdS: “Fallo di Dzeko, 1-1 da annullare. E manca un rigore clamoroso”

Prestazione non sufficiente (voto 5) secondo il Corriere dello Sport per Marchetti, arbitro di Inter-Venezia

Prestazione non sufficiente secondo il Corriere dello Sport per Marchetti, arbitro di Inter-Venezia. "Non benissimo Marchetti, si vede che deve ancora fare esperienza, l’esame San Siro - forse - abbisogna di qualche prova più consistente prima d’essere affrontato. Un bell’arbitro (e condividiamo il pensiero di Rocchi), ma che ieri sera ha sbagliato, parecchio. Escludendo protocolli, APP e VAR (mani legate, nel caso), l’1-1 è preceduto da un fallo netto non fischiato, poi all’Inter manca un rigore chiaro su Dzeko", spiega il quotidiano.

"Sbracciata (gomito sulle tempie) di Dzeko ai danni di Modolo fallosa, Marchetti non fischia, l’azione prosegue, poi il pallone viene preso da Ceccaroni e qui finisce l’azione rivisitabile dal VAR. Ciò non toglie che era fallo. L’Inter recupera e in pochi attimi va a segnare con Barella. Clamoroso il rigore non fischiato sull’1-1: Dzeko (in gioco, ce lo tiene Ampadu) si avventa su una errata parata di Lezzerini, tocca per primo il pallone, poi viene travolto dal portiere. Il fatto che l’attaccante non abbia più la disponibilità è concetto superato dopo Spal-Inter (Handanovic-Strefrezza) del luglio 2020, all’Inter manca un penalty".