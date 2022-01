EDICOLA CDS – Interminabile. Nerazzurri, prove di fuga: la ribalta Dzeko

Ecco la prima pagina del quotidiano sportivo in edicola domenica 23 gennaio: spazio anche alla vittoria dell'Inter col Venezia

Il Corriere dello Sport domenica 23 gennaio apre con "Interminabile" in riferimento alla vittoria dell'Inter sul Venezia nei minuti finali. All'iniziale gol di Henry rispondono prima Barella e poi Dzeko in pieno recupero. In taglio laterale il saluto a Gianni Di Marzio: "L'addio a Di Marzio che scoprì Maradona".