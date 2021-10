Moviola Lazio-Inter, Pistocchi ad un tifoso sul rigore fischiato a Bastoni: “Totalmente…”

Il giornalista sportivo si è espresso in merito all'episodio che ha visto protagonista Alessandro Bastoni in Lazio-Inter

"Come deve e può saltare un difensore per essere alla pari nel contrasto aereo con un attaccante? Il rigore fischiato a Bastoni in Lazio-Inter è assurdo a mio parere. Cosa ne pensi?". Un tifoso ha interpellato Maurizio Pistocchi in merito all'episodio da moviola in Lazio-Inter, che ha visto protagonista Alessandro Bastoni. Il giornalista ha commentato mostrandosi d'accordo sull'assurdità del rigore concesso alla squadra di Sarri: "Sono totalmente d'accordo".