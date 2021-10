Ausilio: “Fuori luogo 3 gare sudamericane, è stata dura. Pif? Non so chi sia. Commisso…”

Il ds dell'Inter ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre partita della sfida tra la Lazio e i nerazzurri

"Siamo l'Inter e siamo una squadra forte e competitiva comunque, ma non è stato facile preparare una partita così importante con pochi giocatori a disposizione. Non è bello, non è facile, impossibile pensare a posticipi. Siamo convinti di poter fare una grande partita, chi è in panchina potrà dare una mano. Guardando il calendario era impossibile rinviarla, non c'è spazio, abbiamo anche Supercoppa. Il problema è aver pensato di mettere 3 gare del campionato sudamericano a ottobre. Inzaghi l'ho visto tranquillo, dopo 22 anni un po' di emozione c'è. Quando sarà in campo sarà emozionato, ma è un grande professionista e avrà attenzioni solo per la sua Inter. Chi gioca a carte con lui? Mi sto allenando. Parole di Commisso? Rispondo solo al mio pari Pradé, a Commisso non me la sento. Fondo Pif? Non so chi sia".