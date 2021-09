Mulattieri, che impatto con la Serie B! 4 gol in 3 partite a Crotone, l’Inter…

L'attaccante classe 2000, tornato in Italia dopo la positiva esperienza in Olanda, sta confermando tutte le sue doti

Tornato in Italia dopo una stagione da protagonista in Olanda con la maglia del Volendam, Samuele Mulattieri ha avuto un impatto devastante a Crotone: l'attaccante classe 2000, girato in prestito dall'Inter ai calabresi, è andato a segno in tutte le prime 3 partite giocate con la sua nuova squadra, realizzando 4 reti (3 in campionato e 1 in Coppa Italia). Numeri che non possono che far sorridere la dirigenza nerazzurra, che crede molto nel talentino prelevato nell'estate del 2018 dallo Spezia.