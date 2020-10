Mulattieri si presenta ai tifosi del Volendam: “Voglio più dei 16 gol con l’Inter”

Capocannoniere dell’ultimo campionato Primavera, Samuele Mulattieri ha scelto l’Olanda per proseguire nel suo percorso di crescita: l’attaccante di scuola Inter giocherà in prestito per una stagione nel Volendam, formazione militante nella seconda divisione olandese. Il talentuoso classe 2000 si è presentato così ai suoi nuovi tifosi: “Sono molto contento di essere qui, ho avuto una buona impressione, l’ambiente è bello: sono molto contento, spero di poter aiutare questa squadra. Sono un attaccante a cui piace svariare su tutto il fronte offensivo: ho giocato prevalentemente da seconda punta, ma posso adattarmi a qualunque modulo di gioco. L’anno scorso ho fatto 16 gol, spero di aumentare il mio score anche quest’anno. I compagni di squadra sono molto bravi e disponibili, mi stanno aiutando molto anche con la lingua. Jonk? So che è stato un grande calciatore, ha giocato anche nell’Inter: ci ho parlato, spero di poter aiutare la squadra. Obiettivi? Fare meglio possibile e segnare il più possibile, poi quello che verrà si vedrà. Punto sempre più in alto“.