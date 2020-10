Comincia l’avventura in Olanda di Samuele Mulattieri: il talentuoso attaccante classe 2000 ha lasciato l’Inter in prestito per una stagione per accettare la proposta del Volendam, club della seconda divisione olandese allenato da una vecchia conoscenza nerazzurra, Wim Jonk. L’ex Spezia, capocannoniere dello scorso campionato Primavera, ha scelto la maglia numero 9.