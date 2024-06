Intervistato da Tag24, Carlo Muraro ha parlato degli obiettivi dell'Inter in vista della prossima stagione. "Per mia mentalità e per quello che ho imparato nel corso della mia carriera, credo che il primo obiettivo sia sempre quello di rivivere il campionato. Ripetersi non è mai semplice. Poi è normale che si dovrà puntare anche a giocare per provare a vincere la Champions, ma questo dipenderà da molti fattori che devono incastrarsi a tuo favore".