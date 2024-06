Tra presente e futuro. L'Inter, definito il passaggio di proprietà dalla famiglia Zhang al fondo californiano Oaktree, è al lavoro per provare a rinforzare ulteriormente la squadra che ha da poco conquistato lo scudetto della seconda stella. Il rinnovo di contratto di Lautaro Martinez è un primo segnale delle intenzioni del club nerazzurro, che punta mantenere gli standard di competitività di questi ultimi anni. Per rimanere al top, oltre a blindare le colonne del gruppo esistente, è necessario anche individuare potenziali talenti da inserire in rosa.