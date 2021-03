Inter, ecco il quid in più che porterebbe Muriel. Luis è la giusta medicina

Luis Muriel è uno degli obiettivi di mercato dell'Inter in vista della prossima stagione

Luis Muriel è uno degli obiettivi di mercato dell'Inter in vista della prossima stagione. Il club nerazzurro sa che per migliorare l'organico sarà indispensabile puntellare il reparto d'attacco. A proposito del colombiano, la Gazzetta dello Sport ipotizza un tridente con la Lu-La: "Perché non pensarlo allora in un tridente occasionale assieme alla Lu-La? Senza scordare l’apporto crescente di Alexis che ha la stessa effervescenza, ma meno abitudine al gol: all’Inter serviranno quattro punte di valore per gestirsi tra Italia ed Europa. Semmai, il quid in più che Muriel porterebbe alla causa è una dote di natura di cui questa squadra a volte è sprovvista".