Inter, progetto e Muriel: Conte e il club sanno una cosa. La terza via per…

In casa Inter una delle priorità per il prossimo mercato sarà quella di trovare un attaccante per puntellare l'attacco. Muriel è un obiettivo

Gianni Pampinella

Intesa perfetta e valanga di gol. Antonio Conte ha costruito una coppia d'attacco tra le migliori in Europa, ogni movimento è studiato nei minimi dettagli. Ma Lukaku e Lautaro ogni tanto avrebbero bisogno di riposare, 'spremuti' in questi due anni per mancanza di alternative nel parco attaccanti nerazzurro. Ecco perché è nata l'idea Luis Muriel. Il colombiano piace molto al tecnico nerazzurro, sarebbe il perfetto anello di congiunzione tra la Lu-La.

"Conte e il club sanno che è necessario evolversi per non restare fossilizzati dentro allo stesso cliché. Vince, anzi rivince, solo chi sa innovare nella conservazione. Luis Muriel, pensiero stupendo per il mercato estivo, si inserisce in questa voglia di futuro. Il progetto, al netto delle turbolenze societarie, andrà infatti rilanciato su base europea. E, una volta dato ossigeno ai conti, sarà prioritaria un’alternativa ai due attaccanti", spiega la Gazzetta dello Sport.

"Muriel è un’idea iniziale, che potrebbe sbocciare solo tra qualche mese se tutte le caselle si incastreranno, ma è la punta “totale” che piace a Conte: abile sia nella profondità che sullo stretto, con istinto latino e freddezza europea. E, in più, custodisce una dote aggiuntiva, utile a una squadra in cui la panchina non incede sempre. E non sostituirebbe certo Sanchez: sarebbe un’aggiunta in più in un reparto impegnato su più fronti".

(Gazzetta dello Sport)