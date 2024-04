Marca – Nacho lascia il Real Madrid: l’Inter fiuta il colpo a parametro zero

34 anni compiuti a gennaio e capitano dalla scorsa stagione, Nacho continua a garantire prestazioni d’alto livello, come quella contro il Manchester City contro Erling Haaland.

Secondo Marca sulle tracce di Nacho ci sarebbero vari club tra cui l’Inter. Il difensore spagnolo avrebbe in mente l’idea di provare un’esperienza fuori dalla Spagna e questo potrebbe essere il momento giusto per farlo.

In questa stagione ha collezionato 29 presenze tra tutte le competizioni.

