Nainggolan: “Roma? Fatto bene andare via”. Poi frecciata a Monchi: “Questo signore…”

Intervenuto ai microfoni dell’emittente romana “Teleradiostereo”, il centrocampista torna sul suo addio alla Roma

Intervenuto ai microfoni dell’emittente romana “Teleradiostereo”, Radja Nainggolan torna sul suo addio alla Roma. Il centrocampista belga non le manda a dire all'ex ds Monchi. "Sono molto deluso per com'è finita, è arrivato un direttore che diceva di volermi bene, ma poi alla fine mi ha venduto. Se non fosse arrivato questo signore (Monchi, ndr), molti giocatori che aveva preso Sabatini non sarebbero mai partiti. Io non ci sto in un posto dove non voglio salutare chi non stimo, ho fatto bene ad andare via. I tifosi della Roma con me sono stati sempre buoni, sento sempre un calore grandissimo, un calore che non ho mai sentito altrove, per me era tutto perfetto".