Nainggolan: “Alla Roma mi sentivo importante. Quando incontravo i tifosi della Lazio…”

Il centrocampista belga, in un'intervista a Sport/Voetbalmagazine, racconta il suo passato con la maglia giallorossa

Radja Nainggolan è arrivato in Italia nel 2005, nel campionato italiano è cresciuto fino a diventare un top player soprattutto con la maglia della Roma. In un'intervista a Sport/Voetbalmagazine, il Ninja confesse che la maglia giallorossa è diventata la sua seconda pelle. "Ho giocato lì le semifinali di Champions League e mi sentivo importante. I tifosi della Lazio mi pregavano di non giocare i derby quando li incontravo in giro per la città, anche per loro ero un grande giocatore", ha raccontato Nainggolan.