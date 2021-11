Nainggolan: “Non sono un fan del Var, ha distrutto il calcio. Agli arbitri…”

L'ex centrocampista nerazzurro contrario alla tecnologia che corregge gli errori più evidenti degli arbitri

Al giocatore dell'Anversa viene chiesto poi se gli piace ancora allenarsi. "Sì, altrimenti non lo farei. Ma non credo che il fisico sia la cosa più importante. Il fitness è per i bodybuilder, la corsa è per gli atleti. Voglio giocare a calcio. Il lavoro fisico non è la mia cosa preferita da fare".

Nainggolan è rimasto sorpreso in positivo dal livello del calcio belga. "Più difficile di quanto pensassi. Non il livello in sé, ma la tattica. Come squadra si corre in maniera più intelligente in Italia che qui, qui è più individuale. La squadra con più talento davanti è in testa alla fine".