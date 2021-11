Nainggolan: “Non son un fanatico del calcio. Chi non beve un bicchiere? In Belgio tutti santi”

L'ex centrocampista nerazzurro è stato ospite del programma Extra Time

Radja Nainggolan è stato ospite del programma Extra Time. Dal suo ritorno in Belgio, il giocatore è stato spesso sotto i riflettori, sia in positivo che in negativo. Il Ninja è ormai avvezzo a vivere sotto i riflettori: "La palestra è per i bodybuilder. La corsa è per le persone atletiche. Giocare a calcio è con la palla. Ritorno in Nazionale? No, per me è stato un orgoglio giocare per il Belgio. Non capisco perché guardino sempre all'extra sportivo. Per me è semplice: guardare come gioco, a prescindere da quello che fa fuori dal campo".