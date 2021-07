Inter, SM: “Nandez in prestito con diritto? Il Cagliari vuole subito 10 milioni”

Si continua a trattare per la buonuscita per Nainggolan, fondamentale per sbloccare Nandez

E' sempre Naithan Nandez il nome più caldo in casa Inter in sede di mercato. Il club nerazzurro continua il lavoro per portare a Milano l'uruguaiano, ma al momento il Cagliari impone condizioni molto pesanti, come riporta SportMediaset: "Si continua a trattare per la buonuscita per Nainggolan, fondamentale per sbloccare Nandez: al Cagliari andrebbe bene il prestito con diritto di riscatto ma Giulini vuole subito almeno 10 milioni. E' atteso a Milano anche l'agente di Bellerin, che sta provando a convincere l'Arsenal ad aprire ad una soluzione temporanea. Per la sinistra i nomi sono i soliti: la coppia del Chelsea Emerson-Alonso, Kostic e lo svincolato Van Aanholt".