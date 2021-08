Nandez rimane sempre in pole per l’Inter. Ma dal Cagliari arriva un messaggio chiaro

L'esterno uruguagio è ancora in cima alla lista dei preferiti di Inzaghi, ma il Cagliari lo convoca e non sembra fare sconti

Non c'è solo da completare il reparto offensivo, dopo la partenza di Hakimi l'Inter è da tempo alla ricerca di un esterno per la fascia destra. E Nandez del Cagliari rimane sempre in pole position.

"Inzaghi attende ancora novità dal nuovo esterno di fascia, colui che almeno numericamente dovrà sostituire in rosa Hakimi. L’affare Nandez vive giorni di pausa, così il Cagliari ha deciso di convocarlo per la sfida di oggi contro il Maiorca: sembra quasi un messaggio ai nerazzurri, della serie “Nandez è nostro e intanto continua a giocare con noi”. L’Inter ora ha altri pensieri per la testa. Ma il no per Zappacosta conferma Nandez in cima alla lista dei preferiti", sottolinea La Gazzetta dello Sport.