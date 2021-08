Pistocchi: “Inter non impreparata. Non sottovaluterei Nandez e prenderanno Zapata”

Il giornalista ha risposto ai tifosi sui social e ha parlato delle prossime mosse di mercato dell'Inter

"Non sono impreparati chiuderanno Nandez e faranno Zapata. Nandez molto forte, su Zapata c’è il problema dell’età : io andrei su Vlahovic, di sicuro. Ricordo ancora cosa in tanti scrivevano di Skriniar e di Barella. Suggerisco di non sottovalutare Nandez e di ragionare sui numeri di Zapata.È in queste situazioni che si misura la qualità dei dirigenti. Zapata? Non più di 25mln€ ma mi risulta che per Gasperini sia incedibile".