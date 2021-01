Il Napoli torna alla vittoria: Elmas-Politano, al Maradona Parma piegato 2-0

Al Napoli di Gennaro Gattuso serviva una vittoria per rispondere a Milan, Inter e Juventus e restare aggrappato al treno scudetto e gli azzurri non hanno fallito l’obiettivo. Allo stadio Diego Armando Maradona, infatti, la squadra dell’ex Milan batte il Parma per 2-0 e, a parità di partite, sale a -2 dalla Juventus, a 37 punti. Per piegare gli uomini di D’Aversa basta una rete per tempo.

Nella prima frazione, è Elmas a battere Sepe dopo una grande giocata personale. Nei minuti finali del match, invece, insacca l’ex Inter Matteo Politano, aiutato anche da una deviazione. Dopo questa sconfitta, il Parma resta in piena zona retrocessione, a quota 13.