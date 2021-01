Bellinazzo: “Inter, in arrivo sorprese. Suning non voleva vendere, ecco la situazione ora”

Intervenuto in collegamento con “90° minuto”, storico programma Rai, Marco Bellinazzo, noto giornalista de Il Sole 24 Ore, ha fatto il punto sulla trattativa per la possibile cessione dell’Inter da Suning a BC Partners, o a un consorzio formato da fondi di private equity.

Ecco le sue parole:

“La crisi economica e il diktat di Pechino hanno creato una condizione impensabile fino a sei mesi fa. In questo momento, ci sono dei fondi di private equity interessatissimi al calcio e in particolare all’Inter. Suning, che non aveva intenzione di vendere, in realtà sta arrivando a questo pensiero. E questi fondi, in realtà, potrebbero anche trovare un’intesa fra loro per sostenere questo impegno. Suning valuta il club tra i 400 e i 450 milioni. Però poi c’è l’indebitamento, che farebbe lievitare la cifra fino a 900 milioni-1 miliardo. Non è un’operazione semplicissima, ma nelle prossime settimane credo che potremo avere delle sorprese da questo punto di vista“.

(Fonte: Rai Sport – 90° minuto)