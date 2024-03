Napoli, Calzona: “Per risolvere tutti i problemi serve un mago. Oggi contro l’Inter…”

Abbiamo visto un dialogo tra Juan Jesus e l'arbitro.

"Juan Jesus era fuori dallo spogliatoio, l'ho incrociato venendo qui in sala stampa e gli ho solo fatto i complimenti della prestazione. Non so assolutamente niente".

Che rapporto ha instaurato con questo gruppo?

"I ragazzi in questi mesi hanno sentito talmente tanti discorsi che io ho detto pochissime parole. Si devono liberare di tutte le problematiche, me ne prenderò carico io. Ci siamo messi subito a lavorare, ho parlato pochissimo perché secondo me non era producente farlo".

Ha fatto già riflessioni sul suo futuro?

"C'è talmente tanto da fare che non ho nemmeno il tempo di parlare con la famiglia. Ho una bambina di 6 anni che sento qualche volta durante il giorno e delle volte neanche quella. Non ci penso e non mi interessa ora, ho un contratto con la federazione fino al 2025 e loro sono stati i primi a credere in me. Mi hanno dato tanto, non mi hanno fatto mancare nulla e gli porto rispetto come fanno loro con me".

