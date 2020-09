RIVALI/ L’ex Napoli Di Fusco: “Meret all’Inter? Non è il ragazzo giusto per loro. Ecco perché”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ su Radio Punto Nuovo è intervenuto Raffaele Di Fusco, ex portiere del Napoli: “Meret all’Inter? Vogliono vincere subito, Alex non è il ragazzo giusto perché è un ottimo portiere in prospettiva. Non condivido il fatto che Gattuso preferisca Ospina, non capisco quali vantaggi abbiamo avuto dal suo gioco con i piedi. Dal punto di vista tecnico, degli arti superiori, non c’è paragone. Spesso Ospina fa una respinta, piuttosto che una deviazione, come sull’ultimo gol di Messi. È un buon portiere, ma dal punto di vista tecnico, non c’è paragone con Meret. Ho grande rispetto di Gattuso, ma abbiamo idee diverse. Prima del Covid-19, dissi che se fossi il preparatore dei portieri del Napoli, avrei parlato con Gattuso per spiegarne il valore dal punto di vista tecnico di entrambi”.